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Интернет-магазин вентиляционного и климатического оборудования в Москве - HOROS
Чистый и безопасный воздух у вас в доме по цене производителя
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Свою репутацию компания HOROS заработала не за один год успешного нахождения на рынке. Профессионалы стараются работать на лучшем уровне, придерживаясь современных технологий и сервиса.
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В штат наших мастеров входят специалисты по монтажу и алмазному бурению, поэтому заказывая оборудование HOROS, можете не переживать о монтаже под ключ. Провести монтаж любой сложности - для наших профессионалов не проблема.
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На страницах компании HOROS представлен широкий ассортимент моделей вентсистем. По желанию клиент может посетить выставочный зал (шоу-рум), в котором в живую познакомиться с единицами приточной вентиляции.
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В любой момент наши мастера способны проконсультировать и предоставить помощь по вопросам выбора сверхэффективной приточной или приточно-вытяжной вентсистемы. Для улучшения своих услуг прикладываем все усилия. Помогаем подбирать товары для офиса, загородного дома, квартиры, гаража.
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В продаже компания HOROS предлагает оборудование приточной, приточно-вытяжной и вытяжной вентиляции. Все экземпляры прошли проверку и сертификацию.
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